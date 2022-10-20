近年由於網路發達，人人在網上都有走紅的機會，隨之而來的網美、網紅也變多，一名有著童稚清純臉龐卻筋超軟，常做出許多不科學的一字馬動作的Coser在網上掀起討論，昨(19日)有人在PTT上發文，好奇詢問「這位小妞有人知道是誰嗎？」隨即有人找出這名女孩的真實身分，名叫柳丸，住在日本，IG擁有2萬多名粉絲、推特上有58萬多名粉絲，而且每張都更美更辣。

昨有人在PTT曬出柳丸穿黃色泳衣、黑色外套，在天橋邊輕鬆的將右腳拉起超過頭的美照，照片中可見她頂著深棕色髮色，綁著馬尾，明亮的雙眸和精緻甜美的五官立刻引來外界矚目，消息後來也傳到臉書社團「爆廢公社公開版」，眾人都對她超柔軟的身段佩服不已。

據知，柳丸曾模仿動漫《範馬刃牙》中範馬勇次郎的劈腿動作，從此一戰成名，劈腿、一字馬等動作也成為她的招牌，她不僅常大方秀出一字馬動作，平時也常分享穿泳裝，或戴眼鏡成為眼鏡娘的照片，性感又俏皮可愛的姿勢或多重打扮風格常讓網友目不轉睛。

而柳丸稍早也更新了自己的IG，可見她戴著紅色框眼鏡，穿著布料超少的藍白色比基尼，右手自然地穿過腰後往左邊打招呼，引來粉絲回應：「你的身體很柔軟」、「女神一樣美麗」、「戴眼鏡太美了」、「身體超完美」。