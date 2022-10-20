無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今天上午前往大溪市場掃街拜票，隨後前往復興區拜訪前復興鄉鄉長林信義，兩人會談關於復興鄉原住民狀況，以及原住民文化未來在地的發展與居住問題。

鄭寶清與林信義會談中提到，過去《憲法》曾以「山胞」稱呼原住民，這種說法不僅具有歧視性的意味，也不尊重原住民在台灣的歷史地位與文化。原住民正名是轉型正義的重要課題，在擔任第二屆國大兼主席團主席，負責與國民黨書記長謝隆盛協商。協商時，國民黨同意鄭寶清推動原住民正名，但當大會以61票對60票表決通過時，國民黨卻反悔承諾，表示將在二讀會翻案，於是拜託陳重光國代轉告李登輝總統說，美國用感恩節表達對印地安人的感謝，台灣也應該感謝原住民、尊重原住民文化、替他們正名。

鄭寶清也承諾，未來的政策三箭，包括營養午餐免費、買房自備款政府扛、敬老金一萬，絕對會照顧好桃園市民，更要照顧好桃園的原住民朋友，關於社會住宅，從國外經驗可知，社宅租金都是按所得計算，租金不應該超過最低薪資的1／3，社會住宅立意就是要實質幫助到市民居住問題，而非身分別計算租金標準，原住民與經濟弱勢者則應該給予優惠，實現真正的居住正義。

林信義則說，政治人物兩袖清風很重要，並且認同鄭寶清，鄭寶清也立誓若自己從政生涯有任何貪汙情形，他寧願被關到死、被車撞死，他一心只想為人民做事，希望將自己的歷練回饋給桃園。