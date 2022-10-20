46歲黃姓男子19日與友人挑戰單攻北大武山，不料在返程途中不慎摔傷，屏東消防局20日一早申請空勤直升機將黃男吊掛救援成功。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

46歲黃姓男子19日與友人挑戰單攻北大武山，不料在返程途中不慎摔傷，友人趕緊報警求助，屏東消防局立即派遣6車13人前往救援，20日一早申請空勤直升機將黃男吊掛救援成功，但因黃男違反《屏東縣登山活動管理自治條例》，已開立舉發通知單。

屏東消防局指出，19日下午4點46分獲報，單攻北大武山的黃姓男子在返程途中、也就是北大武登山步道3.2公里處不慎摔傷，導致疼痛無法行走，請求協助，當下立即派遣第二大隊、特搜大隊、泰武及來義分隊共計6車13人前往救援。

警消說，當日接觸黃男時由於天色已晚，先由林務局檜谷山莊人員協助攙扶他至檜谷山莊休息，20日清晨申請空勤直升機將他吊掛至特搜大隊停機坪，再由長治分隊救護車將他送往屏東基督教醫院救治。

警消說，由於黃男違反《屏東縣登山活動管理自治條例》第六條第二項，即登山活動範圍涉及屏縣府公告的管制山域者，領隊應具備初級緊急救護能力，並領有基本救命術證書或初級救護技術員等相關證照，為此，已對黃男開立舉發通知單。