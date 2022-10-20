南韓兄妹檔創作團體「樂童音樂家」哥哥李燦赫被網友爆出正在和女團fromis_9的成員李賽綸戀愛中。據消息指出，2人會在Instagram上傳位於相同地點的照片，另外，兩人疑似使用情侶耳麥、戒指，似乎是藉著照片向對方示愛，對此，稍早時間YG回應了此項傳言。

近日，YouTube頻道「【탈덕수용소】 Sojang」上傳一則影片，影片中表示李燦赫和李賽綸從2019年就已經開始交往，並整理出一些網路上的證據。此外，消息傳至韓網論壇後，某些網友也跳出來補充例證，諸如2人過去曾曬出了在同一場所拍攝的照片，還有，李燦赫有段時間沉迷於魚的意象，在訂製耳麥中，李燦赫和李賽綸都用了相似的小魚圖案。

除此之外，李燦赫幾年前曾發行小說《遇見水的魚》（물 만난 물고기），而fromis_9也在隔年推出了歌曲《魚》（물고기），該曲由李賽綸參與創作，內容是講述男女間秘密戀愛的故事。近日，還有網友在論壇發文表示目擊到2人「一起到熟人的工作坊買了作品」，而過去李燦赫在綜藝《我獨自生活》上，曾表示「我的目標是建立一個幸福的家庭。」並說道「如果我有結婚對象，我明天就想結，結婚是我唯一的夢想。」諸多線索逐一列出，讓人不禁懷疑是否是在暗示已有了交往對象並考慮結婚中。

過去李燦赫在《我獨自生活中》表示結婚是我唯一的夢想。（圖／翻攝自YouTube頻道《MBCentertainment》）

據韓媒報導，李燦赫所屬公司YG娛樂發表聲明表示「因為是藝人的私生活，所以很難確認李燦赫和李賽綸的約會傳聞。」事實上，由於過去YG娛樂在面對旗下藝人傳出戀愛緋聞時，大多都選擇不回應或宣佈「較難確認藝人私生活」的聲明，久而久之讓粉絲們習慣一切都只能靠猜測。而fromis_9所屬Pledis娛樂則尚未對外發表聲明。