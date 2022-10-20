土城警分局廣福派出所、交通分隊與體育處健身中心共構新建工程20日動土，將打造底下1樓地上5樓建築，除提供警方更優質辦公環境，5樓健身中心將比照運動中心經營，造福周邊民眾。新北市長侯友宜表示，土城發展迅速，未來包括捷運三鶯線、樹林捷運與交流道完工，土城發展不會輸板橋，土城、樹林、三峽、鶯歌會綁在一起大發展。

新北市警局表示，為改善廣福派出所及交通分隊廳舍不敷員警使用，以及解決洽公民眾停車空間不足問題，編列2億4000元預算，在土城莊園街與中央路口488坪土地打造共構大樓。

新建廳舍共為6層，地上5樓及地下1樓；1、2樓為土城分局廣福派出所辦公廳舍及待勤室，3、4樓為土城分局交通分隊辦公廳舍及待勤室，5樓為體育處健身中心，地下1樓則為停車場，預計ㄉ2024年5月完工，工程建案位址對面中央公園有附設地下停車場，可以讓民眾更方便停車洽公。

侯友宜致詞時表示，待將來工程竣工後，不僅讓警察同仁有更舒適的辦公環境，對打擊犯罪有正面效能，更能提升地區安全的居住環境，此外體育處健身中心將比照國民運動中心收費，並委託民間專業廠商經營，提供優質且平價的運動服務，預期也將正面提升周邊民眾運動風潮。

侯友宜說，這4年來他念茲在茲就是想辦法解決警察工作辛苦，新北市府改善警察辦公廳舍，總共蓋了19處，11處完工，8處興建中，接下來會繼續蓋好，該完成的想辦法完成。

侯友宜說，這個地方發展很快，加上未來土城交流道弄好，這個地方發展不會輸板橋，另外工業區有3萬就業人口，每年一千億產值，不趕快蓋不行， 尤其交通分隊流量控制很重要，這幾個交流道台六五、金城交流道整合起來，新北負擔很重，好的工作環境很重要。

今天活動發生一段小插曲，侯友宜在致詞時，新北市議員黃永昌認為侯致詞沒提到黃爭取該改建工程的努力，黃不滿直接離場，讓侯友宜頻頻致歉，強調他還沒講到貢獻部分，但最後黃被勸回，順利完成開工典禮。