台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，高雄今年上半年屋齡30年以上的老公寓，有超過一半以上的買家是20~40歲的年輕客群，其中又以30~40歲年齡層居多，佔33.1%，40~60歲客群約佔4成，60歲以上僅不到1成。

一般認為，中古老屋房貸核貸成數應不高，不過，根據聯徵中心資料也顯示，今年上半年，高雄老公寓核貸成數為79.5%，近8成，鑑估成數為94.72%，整體核貸條件，不輸同屋齡的大樓物件。

老公寓雖老，根據台灣房屋統計實價登錄交易，高雄近一年老公寓平均房價每坪約在14.1萬元左右，仍有近2成漲幅，林家福認為，高雄許多老公寓多位於機能成熟優渥的精華地段，如商圈具建設話題、屋況等條件佳，價格多有利可撐，同時受需求帶動，市場也有越來越多翻修整新物件，以高雄站前、後驛商圈來說，2~4樓未翻新公寓總價約3~4百萬元可入手，整新後成交總價可拉高至5~6百萬元左右，也進而拉升整體成交行情。

台灣房屋愛河之心加盟店店長林家福表示，如以雙北生活圈通勤半小時內就算近了，不過對高雄人來說，通勤半小時範圍已經算遠了，因此大部分年輕首購族多會考量工作通勤便利、兼顧生活娛樂機能、小孩學區等因素，買房多訴求能離市區近一點、房價又能低一點，即便每天要爬樓梯回家，甚至屋齡高一點、屋況差一點都無所謂，而在如今高雄房價飛漲時代，想在市區買房，低總價實坪高的老公寓，算是CP值高的產品之一，漸受年輕首購族青睞。反觀年齡層較高的購屋族，普遍在經濟及生活需求條件上與年輕族群有差異，沒電梯又老舊的老公寓，多不列入口袋名單。