聯準會（Fed）周三發布「褐皮書」（Beige Book）經濟調查報告，稱近幾周來整體經濟活動溫和擴張，但有一些地區持平，有幾個地區下滑。受訪企業雖然認為通膨壓力有所緩解，但對經濟前景也變得更加悲觀。

美國央行會向其12個轄區受訪者收集對經濟的看法，並彙整成「褐皮書」。這份最新報告，是由達拉斯聯準銀行依據截至10月7日收集到的資料進行彙整。

報告指出，通膨壓力已經有所緩解，且料將持續緩解。這是一個重要的「軟資料」（soft data：難以量化的資訊，如人們的意見或感受），顯示聯準會的激進升息可能已經開始扭轉創下40年新高的通膨趨勢。

部分聯繫人表示在過去六周其定價能力仍然穩固，其他受訪者則表示因客戶抗拒漲價，他們在轉嫁成本上變得更加困難。但一般而言，受訪者對價格上漲的預期趨於溫和。

這與夏末的調查報告形成明顯對比，在上一份報告中，大多數受訪者預期「價格壓力至少要持續到今年底」。

雖然受訪者普遍認為通膨將放緩，但也對聯準會升息以抑制通膨的經濟代價感到擔憂，認為需求正持續減弱。報告指出：「對需求持續減弱的擔憂日益加劇，前景變得更加悲觀」。

儘管如此，由於聯準會首選的通膨指標仍是其設定之2%目標的3倍高，最新的「褐皮書」報告可能無助於緩解聯準會在11月會議第四次升息75個基點的預期。

聯準會下次會議於11月1日召開，為期兩天。

該央行決策官員已經一再重申會繼續升息，直到確認通膨降溫，即使他們也承認借貸成本升高可能導致增長放緩、勞動力市場轉弱，以及失業率攀升。

聯準會決策官員大多認為要降低通膨，央行基準利率可能需要升至介於4.50%～5.00%。目前聯準會的基準隔夜貸款利率介於3.00%～3.25%。

美國央行官員和外部分析師正在尋找能證明緊縮政策開始發揮作用的證據。這些跡象出現，聯準會才可能如主席鮑爾（Jerome Powell）所說，「在某個時候放緩升息步伐」。然而到目前為止，除了房市數據大跌之外，其他許多總體經濟數據很難看出這些跡象。

利率升高是影響需求的一大因素，尤其是對住宅與商用地產以及營建業而言，在這份最新的褐皮書中被提到超過20多次。

最後，該報告指出，總體而言，美國就業市場仍緊俏，儘管可能不像之前那麼緊繃。亦有早期跡象顯示，雇主們正在為景氣下滑做準備，有些開始凍結招聘，有些則開始裁員。

費城聯準銀行表示，受訪者對經濟衰退的預期升高，企業加強為經濟衰退做準備，多家公司凍結招聘，有些公司則開始計畫在環境沒有改善的情況下進行裁員，其中有一家公司表示已經展開大規模裁員。