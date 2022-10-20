第19屆國家品牌玉山獎舉行頒獎典禮，評選出最具競爭力的品牌企業，開發金(2883)子公司中壽再度憑藉著優化客戶體驗的創新能力，持續獲得肯定，一舉奪下「最佳產品類」、「最佳人氣品牌類」兩大類共四座獎項，以「AI Coach智能教練」、「中壽i生活APP」、「中國人壽享放心長期照顧終身健康保險」榮獲最佳產品，「陪練人生」品牌影片則獲最佳人氣品牌殊榮，展現中壽邁入永續經營保險公司的具體作為備受肯定。

本屆獲「最佳產品類」有三項，中壽獨步業界首創「AI Coach智能教練」，打造AI智能助理小柴，化身業務員貼身教練，透過大數據與智能模型，可精準提供專業資訊、即時有效率解決客戶問題，有感提升客戶服務體驗。

業務員在增員、行銷商品遇到瓶頸時，智能教練也會主動詢問了解原因，提供經驗反饋，藉此提升成功率與作業效率。創新的「AI Coach智能教練」利用AI科技融入組織發展，讓中壽在六大壽險業中不但擁有最年輕業務部隊，也成為新進業務員首選雇主，再創保險業成功典範。

面對人口急速老化及少子化趨勢，中壽洞悉台灣進入超高齡社會將面臨的長照需求，此次獲獎產品「中國人壽享放心長期照顧終身健康保險」從消費者立場出發，除了一般長照險原有的認定生理功能障礙、認知功能障礙外，額外加入「完全失能」、「80歲前因意外所致二至三級失能」的認定，保障更全面，打造完整長照防護網。

同時榮獲國家品牌玉山獎肯定的「中壽i生活APP」，以「便捷自助服務」、「即時掌握歷程」、「豐富健康生活」三個服務面向，打造含保單服務、訊息提醒、健康管理等多元體驗，提供客戶「很便利、很easy」的全方位數位保險服務。APP提供保單查詢、變更、繳費、理賠申請、保單借款、推播通知等功能，並透過跨域的合作，讓健康管理、生活資訊融入客戶服務中。APP定期上架健康資訊及相關活動，客戶如有就醫或健檢需求，也可透過APP預約合作醫院的專屬健檢與門診服務，透過傳遞健康新知與服務豐富客戶生活。「中壽i生活APP」從客戶視角出發，規劃一站式的便捷自助服務，充分展現中壽「以客戶為中心」的理念。

中壽以「陪練人生」為主題推出的品牌影片，此次更獲得「最佳人氣品牌類」肯定，以「人生陪練員」的角度，始終用專業、愛與關懷提供保戶從年輕至樂齡的全方位保障，替客戶做好準備面對人生各種挑戰的重要夥伴，讓保險不只是買賣，而是一輩子的承諾，展現中壽積極實踐「公平同理，待客如己」的服務精神。