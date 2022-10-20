中方殲15艦載戰機飛越美驅逐艦上方

美國海軍軍令部長吉爾迪（Mike Gilday）說，隨著中俄日益咄咄逼人，他們已有「今晚就戰」的心態。而這意味美國海軍為了近期可能爆發的衝突，要加強備戰力和殺傷力。

據《防務新聞》（Defense News）和《金融時報》（Financial Times）19日報導，吉爾迪周三在華府智庫「大西洋理事會」（The Atlantic Council）發表的談話中說，雖然他贊同以加強備戰力為第一優先，接著是提高殺傷力，接著是擴大艦隊規模，但接下來幾年可能和中方爆發衝突，三者兼顧是很重要的。

而美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本周也說，北京可能會按照遠比原本以為更快的時間表採取行動。吉爾迪說，分析仍在進行。但他指出，不只是要聽北京怎麼說，還要看他們怎麼做。

「近20年來我們所看到的，就是他們提前實現了每個諾言，」吉爾迪說，「我們在說2027年時，我心裡想的，其實是2022，或可能是2023年，我無法排除這可能性。」而他所指的，是印太司令部前司令、退役海軍上將戴維森（Phil Davidson）去年說，北京2027年可能攻台。

吉爾迪說，相關時間表可能加速，意味著他不想在戰鬥中，部署殺傷力不夠、戰力不強，或沒準備好要贏的軍艦。他強調，戰鬥力比數量重要，部署的軍艦必須準備好戰鬥。