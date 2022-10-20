2022德國法蘭克福書展19日開展，文策將安排多達110場國際版權會議，同時臺灣館開幕，將以「臺灣故事沙龍」為主題，向國際專業人士介紹精彩的臺灣文化內容，期待透過多場版權交流會，促成跨國合作與交易契機，拓展國際市場。

文策院長李明哲表示，臺灣創作自由，呼應國際尊重多元的普世價值，使臺灣出版作品常獲國際青睞，期盼以出版品出發，促成更多臺灣文化內容的轉譯與合作。

臺灣館分別在「亞洲館」、「漫畫館」、「ARTS+」三大展區規劃攤位，有92家出版社共同參展、推廣並展示451件出版品，並由臺北書展基金會策展、藝術家鄒駿昇統籌視覺設計與策展顧問，館內以「理髮廳」為概念，擷取臺灣理髮廳常見的霓虹旋轉燈、理容鏡，及傳統住宅的花磚元素，展現臺灣的文化風貌。

其中，「亞洲館」展區包含非小說類創作，有具臺灣特色形象的超商文化《萬能店員》、《我台北，我街道》集結了20位作家書寫台北街道的故事創作，還有雲門舞集創辦人林懷民60年來經典文章及散文之作《激流與倒影》及《真相製造》等。