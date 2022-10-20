身障學員也與沈慧虹（左）分享手繪畫作與陶土，現場氣氛相當溫馨。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹20日參訪仁愛社會福利基金會晨曦發展中心，將熱情支持者贈送的2萬8000個口罩，轉贈給新竹市身障與長輩等照顧機構，為防疫盡心力，沈慧虹強調未來更將持續當大家的神隊友，為身障朋友打造「安全、平權、選擇權」的環境。

沈慧虹今天在市議員陳建名、施乃如、劉康彥，議員候選人劉彥伶等人陪同下，並由仁愛社會福利基金會執行長林湘雅見證，將民眾贈送的2.8萬片口罩轉贈予13家照顧機構，身障學員也與沈慧虹分享手繪畫作與陶土，現場氣氛相當溫馨。

沈慧虹說，過去她與社福團體並肩作戰，尤其是疫情期間與社福機構合作，協助弱勢團體增添防疫物資、落實防疫措施，並協調醫院到機構施打疫苗，未來她將新增2處早療據點，實現「1區1照護」，並致力打造友善環境，讓身障朋友、長輩，都能擁有「安全、平權、選擇權」的生活環境。

林湘雅表示，沈慧虹過去擔任副市長期間，非常熟悉社福政策，為社福團體解決大小問題，給予很大支持，口罩是重要的防疫物資，機構每天都有固定需求，收到口罩很暖心，她也期待，未來沈慧虹繼續推動社福政策，照顧身障朋友。

沈慧虹同時指出，她要特別感謝來台服務58年的修女裴嘉妮到新竹守護身障朋友，她也感謝林湘雅和社工夥伴，雖然政府力量有限，但因為社福機構的合作支持，讓需要的人都能夠得到暖心照顧。