信義商圈周年慶20日在新光三越、微風、遠百三大百貨同步開跑下，瞬間湧入數十萬人潮；新光三越總經理吳昕陽更率團隊一一巡視櫃位為廠商加油打氣，同時在受訪時表示，首波周年慶六店表現亮眼頻以大姆指比讚，在天氣降3度利多下，預估首日人潮將湧進23萬人潮、業績目標超越12億元、年增5％。

今年新光三越最強利器就是以點數skm points帶動生活圈，扣點兌換新奢精品廚電BALMUDA、Pininfarina，夢幻逸品兌換比例超高，新光三越更是趁勢請出「國民姐夫」AKIRA擔任點數大使，一連串電子廣告打出再度刺激出人潮湧進，估信義新天地四館全檔業績目標突破61億元。

根據新光三越副總、信義區處長歐陽慧分析，新光三越點數自2016年推出，今年起點數兌換改為消費一元積一點，整體點數累計三倍增加，除了可直抵消費、更擴大多元兌換；以信義新天地來說，預購增長5％，其中國際精品力道雖不如上半年3～4成成長，但仍有雙位數成長，而化妝品「相對穩定了」！她說，過去二年來化妝品專櫃渠道銷售相對辛苦，周年慶預購相對成長8～9％，目前仍居周慶13業種第一名，主要動能來自於頂級香氛業績成長逾五成、精品彩妝與頂級保養品亦是雙位數成長。

此外，服裝類亦揮別疫情陰影包括女裝針織衫、休閒西裝外套與運動鞋等均表現佳，加上天氣變冷，床寢品都已賣出3千～4千套棉被以及除溼機、清淨機等均有大幅成長，首日開打一小時包括清淨機、烤箱等均有破百套賣出，有望帶動首日業績破12億元，年增5％。