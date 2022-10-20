Rita拍MV過程引發腰部舊傷。（艾迪昇傳播提供）

歌壇新人Rita新專輯《年華》中第二波主打歌〈欠你的自由〉，邀請蕭煌奇量「聲」創作，並和作詞家何啓弘一起填詞，寫下女性追尋自我的心情，面對感情從溫柔到堅決，從執著到放手，找回精彩的自己。拍攝MV時突發生驚險狀況，一場Rita彎腰拖行重物鏡頭，她用力過當使腰部舊傷復發，當場倒地，嚇得現場工作人員連忙將她送醫。

MV拍攝前，導演要求Rita要呈現出優雅、狀態最好的模樣，Rita求好心切，卯起來健身、護膚，甚至連指甲都悉心呵護。拍攝當天她凌晨4點就到現場準備，提前熟悉場景中床鋪、鋼琴、男性西裝等道具與擺飾，將自己帶入情境中。正式開拍後，其中好幾幕她哭得撕心裂肺，Rita情緒一次到位，其中一戲她在鋼琴上趴著，站起身後卻不自覺掉淚，嚇得導演連忙關切：「別哭、別哭，這邊不需要妳哭啊！」Rita解釋：「我也不知道為什麼會流淚，可能在這個情境中太難過，所以才不自覺就控制不住。」

MV連拍16小時，Rita堅持到最後一個鏡頭卻緊急送醫！當最後要拍攝Rita拖行一大袋重物時，彎腰的角度過大，加上瞬間出力，拉扯到她腰部舊傷，只見她立刻倒下，痛到起不了身，嚇壞工作人員，眾人七手八腳將她扶坐在辦公椅上，推著她上車緊急送醫救治。Rita事後分析，應該是長時間密集讓精神太耗損，加上體力下滑，才會引發舊傷：「這次拍MV的過程，就像每個女人一輩子都會經歷過幾次感情的煎熬，蠻傷的。」MV可於YouTube的Rita官方音樂頻道觀看。