除了朱立倫以外，前台北縣長周錫偉也到場站台。（呂健豪攝）

國民黨主席朱立倫今（20）日下午前往新莊廟街，為「代母出征」的市議員候選人黃聖超站台，不過今天的行程又巧妙與新北市長侯友宜錯開，朱立倫則是表示最近這幾天會有幾場大型造勢活動二人將會同台。另外有關鍾東錦脫黨參選，並與台北市長柯文哲同台一事，朱立倫也表態力挺謝福弘。

國民黨新北市議員黃林玲玲素有「新莊媽祖婆」的稱號，不過本屆九合一選舉，她交棒給兒子黃聖超，由他「代母出征」希望延續母親的在新莊的議員席次。黃聖超今天下午在新莊廟街舉辦競選總部成立大會，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、前台北縣長周錫偉等人都到場站台，不過朱、侯二人的行程又錯開一個小時。

朱立倫到場時，針對脫黨參選苗栗縣長的鍾東錦北上與台北市長柯文哲同台，被稱為「黑白配」一事，朱立倫表示力挺謝福弘，同時也向苗栗的鄉親喊話，希望能夠力挺「實實在在、清清白白」由國民黨提名的謝福弘。

另外針對徐耀昌替鍾東錦輔選的黨紀事件，朱立倫則是回應，對於正在進行中的考紀事件不會表示意見，至於什麼時候要處理他也不清楚，但一切都予以尊重。

至於朱、侯二人的輔選行程多次錯開一事，朱立倫表示，這幾天會有幾場大型造勢活動，2人將會同台。而他在替黃聖超站台時，表示所有候選人都要以侯友宜為標竿「好好做歹誌」，更要力挺侯友宜，讓他能夠高票連任，企圖破除外界「朱侯情節」的耳語。