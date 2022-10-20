由高雄市政府農業局、行政院農業委員會水土保持局及國立科學工藝博物館於科工館共同辦理的農村食樂節，10月15-16日活動首週廣受好評，本週六、日(10/22~23日)再度於科學工藝博物館–北館追風廣場辦理，上週熱賣的型農再度帶來水果冰、水果杯、玉荷包酒釀烤香腸等人氣美食、本週登場的型農則帶來新產品首度亮相，想要吃新鮮買好康的民眾千萬別錯過。

本週六、日10/22~23於科學工藝博物館–北館追風廣場辦理農村食樂節(高雄市農業局提供)

本週六、日10/22~23於科學工藝博物館–北館追風廣場辦理農村食樂節(高雄市農業局提供)

首度參加市集展售的「天菜先生」吳禹宏，一上場就帶來籌備半年、全新設計的紅鬚玉米筍禮盒，無毒栽種的玉米筍清脆可口，禮盒包裝送禮大方、自用也十分便利。「大樹張媽媽休閒果園」李哲翰則因應市場需求推出小瓶裝的新品桑椹飲，打開即可飲用免稀釋，非常適合出遊或露營攜帶飲用。

「滿築蜂蜜&咖啡」月勝吉用蜂蜜培養菌做為液態肥，種植蜜咖啡；榮獲111年蜂蜜評鑑頭等獎的「甲農蜂蜜」王憶雯則帶來限量的「蜂巢蜜」，蜂巢蜜是由蜜蜂自行製造蜂蠟來儲存蜂蜜的違章建築，吃起來像是帶有蜂蜜的口香糖，越嚼越有滋味。

兩日活動期間，除了農特產市集也有DIY手作體驗、食農教育展示及草地音樂互動表演等豐富活動內容。無論是購買農產品或是參加DIY活動，單筆消費每滿100元贈點數1枚，集滿3枚、8枚或15枚可獲得1次抽獎機會(點數擇1兌換)，獎項包括生活家電、3C周邊、農特產加工品等多樣豐富好禮(抽完為止)。型農大聯盟也特別推出Line好友抽抽樂活動，凡型農大聯盟Line官方帳號的老朋友、新朋友都可以參加線上抽型農好禮(僅限活動兩日至市集兌換)，在現場直接兌換桑椹飲、醜芭怪冰棒帶回家。這個假日全家就來科工館踏青購物吧!