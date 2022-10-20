洲際酒店集團（IHG）旗下台南大員皇冠假日酒店今年開業邁入5周年，今（20）日宣布第三任總經理林欣怡於10月正式履新，為集團台灣五星級酒店中的首位女性總經理，希望透過她的帶領創造品牌價值，使酒店成為台南旅遊的住宿首選。

台南大員皇冠假日酒店由大園開發斥資30億元籌建，委託IHG經營管理，2017年9月27日正式開幕迎賓。酒店設有231間客房、4大主題餐廳、大型宴會廳與8間多功能會議室，為IHG目前在台灣唯一的皇冠假日酒店（Crowne Plaza）據點。

台南大員皇冠假日酒店新任總經理林欣怡畢業於澳洲伊迪斯科文大學（Edith Cowan University），因喜歡與人接觸、嚮往成為服務業一員，在就讀2年工業與工程管理後轉讀酒店管理（Hospitality Management）。

林欣怡畢業後進入飯店業，從客戶服務起步，歷任總機、前檯、客房、業務、房務總監、駐店經理，再到全新酒店擔任籌備開幕總經理，以22年的豐富經歷成為國際酒店專業經理人，可快速掌握各部門的核心，選擇最佳策略並加以執行。

林欣怡過去曾在中國大陸五星級酒店工作10餘年，在山東曲阜籌備全新國際連鎖酒店時，創下3個月營收達損益兩平紀錄。在疫情艱困期間回台接任新竹英迪格酒店總經理，亦挺過危機、使營收穩健成長。

林欣怡認為，只要心態調整好、凡事往前看，勇於嘗試、不斷挑戰現狀，自然可以克服不同挫折與困難。接任後首要任務是開放式創新改變、老文化翻轉延續，以IHG旗下高檔皇冠假日酒店的品牌服務與台南市政府攜手，共創台南為「一生必造訪一次的旅遊勝地」。

林欣怡表示，會用熱情的態度與積極的執行力帶領員工，創造幸福快樂的工作環境，員工自然可以熱情地提供專業服務，落實「成為客人摯愛的傑出酒店」為目標，拓展國際視野、共同迎接來自全球各地的旅客。