台北市長選戰「三腳督」競爭激烈，傳出綠營基層「棄陳保黃」氛圍自然醞釀中，引發關注。資深媒體人李艷秋今（20）日在臉書以「棄保，氣飽」為題，指出棄保從來不會讓人找到證據，但從各方人馬的歷史作為中，仍可一窺究竟。

李艷秋指出，台北市長柯文哲是第一個公開談論棄保的人，他說自己看過民調，「陳時中不會當選，所以請大家投一個比較好的人」，指得當然是黃珊珊，而綠營內部也恰好傳出「蔡總統比較喜歡黃珊珊」，出席活動都會問「怎麼沒見到珊珊？」雖然有相關人士闢謠，說這是一種禮貌，但也證實蔡英文確實心念黃，更何況如果不熟，問的應該是「黃副市長到了嗎？」直呼珊珊，難免讓聽到的人有不同解讀。

不過，李艷秋認為，首先要問「為什麼柯文哲要為黃珊珊操作棄保？」因為他就是棄保獲益者；李並以2018年15名獨派院士在李遠哲帶領下，去官邸逼宮蔡英文時雙方的對話為例，指出「綠白合作四年前已經成功過一次，蔡英文不會再操作一次嗎？只要不讓國民黨當選台北市長的大目標能達成，檯面上你損我酸的語言，根本不構成障礙」。

最後，李艷秋表示，李登輝操作「棄黃大洲保陳水扁」、蔡英文操作「棄姚文智保柯文哲」，都獲得了成功，這一次呢？號稱全台灣水準最高的台北市，何妨藉這次選舉，立下一個標竿：選民已經「氣飽」了，被棄的被保的，一個都不要。