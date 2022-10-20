九合一選舉進入倒數37天，國民黨台南市議員候選人蔡宗豪成今（20）日首次成立中西、北區後援會，蔡表示，台南許多福利、建設都是六都之末，人均故意殺人案卻是最高，近10年台南發展太緩慢，將力拚政黨輪替，加速台南發展。

台南逸仙讀書會、陸軍專科學校常備士官班校友會、兩廣同鄉會、計程車教育輔導協會、里長及地方耆老等人都到場支持。後援會會長李紹帆表示，年輕人的做事、作法，符合現在基層的想法、貼近民心，相信能為台南帶來改變進步的力量。

身兼台南市長候選人謝龍介發言人及議員候選人蔡宗豪表示，台南市是直轄市，但是許多福利、建設卻是六都之末，包括老人福利目前六都只剩台南的長輩還在繳健保費，還有治安問題，近三年來台南的人均故意殺人案都是六都最高，以及民怨最多的交通壅塞問題，更是六都當中唯一沒有輕軌捷運。

蔡接著說，台南需要加速發展，迎頭趕上五都，換人換黨做看看，謝龍介、蔡宗豪會讓台南更好。

台南逸仙讀書會長馮汝廷表示，幾10年來生活在台南，看過經濟發達的時期，但這10年來比台北、台中等其他直轄市，台南進步相對遲緩，無論是市容、庶民經濟、各行各業都緩慢，真得讓人很心急，而蔡有著輕人的衝勁動力，很貼近民眾，期望能為台南帶來全新的變化和全面的經濟活力。