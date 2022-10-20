外傳新北市長侯友宜不沾鍋的形象，能吸引中間選民，對此民進黨新北市長候選人林佳龍表示，侯友宜之前確實走的是藍綠通吃，但綠營選民已經回流，而且侯友宜會落跑去選總統，和民進黨總統候選人競爭，綠營當然不可能把票投給侯。

林佳龍說，確實侯友宜先前走的是藍綠通吃，但隨著選戰推進，已經愈來愈多綠營選民回流，相信隨著選戰交鋒，進入最後階段，綠營會大團結，特別我們的兩個訴求有打動支持者，一是「新北大翻新」，國民黨在新北市已執政17年，侯友宜做市長、副市長已經12年，所以要換人換黨來做，這個訴求得到多數人的支持。第二就是侯市長已經後繼無力，分心要去選總統，他除了欺騙人民的感情，幾乎確定會落跑去選總統，要和民進黨推出的總統候選人競爭，綠營當然不可能把票投給他。

另傳聞前文化總會祕書長林錦昌是林佳龍的秘密軍師，對此林佳龍否認，他說，林錦昌現在好像出國，先前在花蓮，我們也很少見面，這個報導不知從何而來，基本上希望能讓綠營歸隊，這是黨內的共識，跟誰有沒有建議沒關係。