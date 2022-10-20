高尚生活品牌「SHANG XIA上下」是由品牌創始人蔣瓊耳與法國愛馬仕集團攜手創立，結合了東方文化與精湛的手工藝，堅持重質不重量，每項作品皆限量製造，並在售完後不再生産同款作品，其中，致韵大漆茶罐系列就是一項嚴謹製作出的極致尊品。
系列由徽州漆器藝術家甘而可採用犀皮漆（又稱菠蘿漆）製作，由於該項技藝幾近失傳，他透過自行翻閱古籍和記錄，不斷摸索和研究，選取成熟的明代式樣，全器完全以天然大漆、夏布等為原材料，全程純手工製作。他並首創「流彩斑」技法，營造出深淺斑斕、富於流動感的紋理。
造型工藝原理上選取了最堅韌玲瓏而難度最高的脫胎技法，包括罐口內蓋，均準確精湛完成。罐身共有三種尺寸，三種顏色選擇，器身佈滿褐色天然流動的肌理，極具夢幻之美。罐蓋在不用外力的情況下緩緩下落，體現手工藝人漆器製作的技藝高超，態度嚴謹，為作品增加珍藏價值。
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