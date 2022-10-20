「2022新北市玄天上帝文化祭」29、30日擲筊拿黃金，迎請金香200元即能獲得一次擲筊機會，連續6次「聖筊」以上者，送市價4769元的「999 純金玄天上帝琉璃金項鍊」。（陳慰慈攝）

「2022新北市玄天上帝文化祭」推出許多周邊文創商品。（陳慰慈攝）

新北市民政局今舉辦「2022新北市玄天上帝文化祭」記者會，今年由新店真武山受玄宮主辦，26日至31日有民俗文化藝術展演、漢陽北管大戲、孝親活動、玄武之夜、祈安遶境踩街等活動，29、30日還有擲筊拿黃金，迎請金香200元即能獲得一次擲筊機會，連續6次「聖筊」（含6次）以上者，送市價4769元的「999 純金玄天上帝琉璃金項鍊」，限量50條。

副市長劉和然、新北市道教玄天上帝會及各宮廟一同為活動揭開序幕，劉和然表示，玄天上帝是台灣重要的宗教信仰，新北境內祀奉玄天上帝宮廟就多達127家，每年文化祭，由境內主副祀玄天上帝宮廟，於玄天上帝得道昇天紀念日（農曆9月9日）前後，共同合力舉辦聯合慶典，並結合弱勢關懷等活動，推廣玄天上帝慈悲救世、濟弱、孝道信仰文化，活動精采、廣受歡迎，為新北市重要的宗教文化節慶。

新北市道教玄天上帝會創會理事長林春夏表示，玄天上帝代表孝道精神，特別規畫孝親活動，選出在地孝親家庭，透過奉茶、尊親按摩、孝親洗腳等方式，感恩父母及家中長輩，並鼓勵年輕人學習玄天上帝的孝道精神。

值年主辦真武山受玄宮宮主胡樹名表示，6天的文化祭除傳統科儀，規畫策展及藝文展演，希望透過宗教結合運動精神，帶給社會溫暖的力量，並讓民眾深度體驗宗教和文化藝術結合帶來的豐富饗宴。

民政局說明，28日由登錄為國家重要傳統表演藝術保存團體的漢陽北管劇團，帶來《蟠桃會》、《加官進爵》、《玄天上帝收妖》等大戲；29日孝親活動後接續「玄武之夜」，邀請到李唯楓、孟慶而、林采欣等歌手接力開唱；30日踩街嘉年華，將有全台百尊眾神佛會聚，於新店區驅疫消災祈安遶境，歡迎民眾設香案祈福。

靜態活動方面，活動期間同時於真武山受玄宮展出畫家李育勳「玄帝藝術文化」彩繪作品及花燈藝術，還有特色文創商品如皮質香火袋、束口袋、紀念衫等，推廣宗教文化之美，民眾還可參與過七星橋消災解厄，並領取各生肖專屬平安符隨身保平安。

民政局長柯慶忠表示，玄天上帝是民間俗稱的「上帝公」、「帝爺公」，民間傳說玄天上帝收服龜蛇二將後納為座騎，而龜蛇有長壽之意，相信敬拜玄天上帝可帶來長壽平安及身體健康。每年新北玄天上帝文化祭都有全台超過上百玄天上帝神尊，一同共襄盛舉，堪稱北台灣最大之玄天上帝慶典，活動精彩可期，歡迎闔家與會，看熱鬧祈平安。詳情可至民政局官網https://www.ca.ntpc.gov.tw/查詢。