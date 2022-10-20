和平區台8線17.1K實踐橋，偵測取締跨越雙黃線違規車輛。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

駕駛人注意！台中市自新增7處科技執法路口24日起啟用執法，針對7處易肇事路口，包括西區、東區、北區、西屯、太平區、大里區及和平區等，其中6處科技執法，針對闖紅燈、不依標誌標線號誌行駛等違規項目，進行偵測取締，和平區台8線則是跨越雙黃線，呼籲用路人遵守交通規則。

台中市交通警察大隊指出，除東區建成路與振興路口外，另外5處路口（西區台灣大道與忠明南路口、北區中清路與文心路口、西屯區臺灣大道與安和路口、太平區中山路與環中東路口、大里區國光路與環中東路口）取締項目為闖紅燈、不依號誌指示行駛、不依規定車道行駛等違規項目。

交通警察大隊表示，配合中央推動交通科技執法，防制交通事故，台中市政府警察局逐步在轄內易肇事路口建置科技執法設備。另外和平區台8線17.1K實踐橋跨越雙黃線違規。

台中市警察局指出，這些科技執法設備會自動偵測車輛行駛軌跡，判讀是否構成違規行為，搭配車牌辨識系統，自動擷取違規影像，並交由員警審查，確認違規屬實後，製單舉發。警察局將會嚴格審視相關案件，維護用路民眾權益。

交通警察大隊說，警方在轄內易肇事熱點建置科技執法設備，執行地點前方均設置警示牌提醒，希望能夠降低交通事故發生率，透過科技執法教育駕駛人，除了在執行科技執法的地點之外，行駛道路上均應養成遵守交通規則的習慣，保障你我的交通安全，提升整體道路環境。