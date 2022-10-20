嘉基醫院多元功能的移動式服務專車「愛抵家好厝邊專車」有小朋友愛看的繪本。（嘉基醫院提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉基醫院移動式服務專車「愛抵家好厝邊專車」啟用，小朋友歡呼像變形金鋼。（嘉基醫院提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉基醫院多元功能的移動式服務專車「愛抵家好厝邊專車」20日啟用，有繪本、行動咖啡、影音設備、復健訓練器材等多項設施，可促進社區老幼共融，將巡迴嘉義地區服務老幼，提供家庭照顧者關懷與喘息空間。

這輛「愛抵家好厝邊專車」首次在中庄里公園亮相，由嘉義市副市長陳淑慧、嘉基醫院院長姚維仁、中庄里長黃純美共同啟用，車廂設計為鷗翼展翅式，裝載繪本、圖書，另一側有大型影音播放設備，搭配行動咖啡、長者肌力防跌平衡訓練設備及孩子喜歡的互動式遊戲機，小朋友開心歡呼「好像變形金鋼啊！」

嘉基長照服務發展中心主任林月娥表示，「愛抵家好厝邊專車」是多世代融合的移動式服務專車，身障者、高齡者、兒童及年輕世代都好用，將在嘉義地區巡迴服務，預估每年服務超過4000人次，希望促進混齡融合的共好社會。

姚維仁表示，嘉基醫院就在中庄里，與黃里長共同推動友善社區，中庄里也成為失智友善示範社區，「愛抵家好厝邊專車」從中庄里啟程，未來到嘉義市、嘉義縣偏鄉的社區據點、公園、教會、社區廣場、日照中心、學校等處所為民眾服務。

陳淑慧肯定「愛抵家好厝邊專車」行動方案，她表示，嘉基醫院提供醫護相關資源，服務在地的需求，對家屬照顧者提供精神關懷、紓壓活動、照顧資訊及社區互助網絡，以減緩照顧者壓力，讓服務與資源機動性與可近性，成為社區的最佳守護網。