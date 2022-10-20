辣妹Yumi.k有著天使臉孔和超魔鬼身材，靠著敢露及破尺度的穿搭，IG狂吸141萬粉絲追蹤，抖音也有2.7萬人追蹤。近來她的言行越來越大膽，竟只穿黑色蕾絲內衣就上街，搭配周杰倫的經典情歌《說好的幸福呢》的音樂，對著鏡頭扭腰擺臀，超性感的身材，立刻狂吸3萬人按讚支持。

Yumi.K近來在抖音寫下：「誰的手借我一下，搖呀搖呀搖」，隨後可見被一名神秘路人搭訕後，隨著對方的手晃動，吸睛的是，胸前的黑色蕾絲內衣，製作得超級小片，似乎包不住她的核彈級上圍，雪白肌膚和纖腰也很奪人眼球，她則不時對鏡頭吐舌扮鬼臉，成功撩動觀眾的情緒，不過最後她突然笑出來，讓影片風格突變，對此，她也大方笑認：「被路人觀看尷尬」，即使有小凸槌，仍相當逗趣。

Yumi.K拍片卻突槌笑場。(圖/Yumi.K 抖音)

儘管有少數的黑粉看不慣Yumi.K穿內衣出門，出言砲轟：「都穿這樣出門？」、「再十年還有其他能吸引人的嗎」、「一直被左手背後那一坨吸引，還是把衣服穿起來吧」，不過絕大多數的人很支持她：「美化市容」、「想跟妳擊掌」、「穿啥都掩蓋不住完美好身材」、「穿這樣出門好想見到妳」、「我也想有幸看街上的內衣美女」。

Yumi.K曾貼出和機場飛機的合照，自嘲因證件照修太大無法自動通關。(圖/Yumi.K IG)

其實近來Yumi.K常PO出穿內衣外出的照片，被部分民眾謾罵，「為什麼穿內衣出門，浪女」，不過她不以為意，本月6日照貼穿綠色內衣的機場合照，在配文中忍不住抱怨，出國過海關因證件照修很大，試了幾次都無法自動通關，自嘲真的是「照騙」，一對超巨車頭燈抵擋不住地心引力，引起不小的轟動。