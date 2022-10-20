無黨籍桃園市長參選人鄭寶清今(20)日與台灣維新黨桃園市平地原住民市議員參選人蔡惠蘭到桃園復興鄉，不僅拜訪前復興鄉鄉長林信義，也和復興鄉民眾來場市政會談。針對林信義說政治人物兩袖清風很重要，並認同鄭寶清，鄭寶清感到非常欣慰。

鄭寶清今在臉書提到，林信義說政治人物兩袖清風很重要，並認同鄭寶清。對此，鄭寶清感到非常欣慰，並告訴在場所有朋友們，他若政治生涯中有任何貪汙舞弊，寧可被關到死。鄭寶清認為，政府最重要的就是清廉與效率，當政府承諾並且做到這兩項時，才能讓企業願意進駐投資，帶來產業轉型升級，進而富足百姓。

鄭寶清說未來的政策三箭，包括營養午餐免費、買房自備款政府扛、敬老金一萬，絕對會照顧好桃園市民，更要照顧好桃園的原住民朋友，關於社會住宅，社宅租金都是按所得計算，租金不應該超過最低薪資的1/3，社會住宅立意就是要實質幫助到市民居住問題，而非身分別計算租金標準，原住民與經濟弱勢者則應該給予優惠，實現真正的居住正義。

鄭寶清表示，他從早期推動原住民正名運動時，就瞭解到原住民是台灣重要的瑰寶，原住民在藝術文化與運動都有非常好的成就，在未來原住民文化復興與創新經濟的規劃及發展，是台灣所有人要共同努力的目標，「希望以此向世界展現台灣人的凝聚力，將原住民文化推廣到世界！」