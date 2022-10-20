學生自己當老闆，餐旅系學生不只發揮精湛的烹飪功夫，同時深入瞭解學校的特色和學生結構，創造特色料理。(義守大學提供／林雅惠傳真)

把理論放進職場上！義守大學觀光餐旅學院實習餐廳讓學生當老闆，每到用餐時間，餐廳總有大排長龍人潮，推出的料理深受全校師生喜愛，本學期率先登場的是餐旅管理學系經營的「美堡貝Pretty baby」，以漢堡為主要販賣產品，口味包羅萬象，有美式、日式、泰式、韓式還有印尼風味等，果然一堆出就大受歡迎。

義守大學有來自40多國、近1500位的境外生，餐旅系大三學生看準校內有世界各國的同學，所以設計菜單時就以多國風味料理的漢堡為主，銷售第一的經典美式漢堡「美堡貝」，以牛肉與豬肉混合手工製作的漢堡排，淋上印尼口味的特製醬汁，多層次交疊的口感，天天蟬聯暢銷冠軍寶座；偏好重口味的師生，可選擇「Sawasdeeka撒哇滴咖」，泰式料理可讓不少來品嘗學生吃了後一解思鄉之愁。

餐旅系還加碼推出隱藏版的「韓式炸雞漢堡」，炸的金黃酥脆的炸雞，淋上自製道地的韓式甜辣醬，又甜又脆的口感，成為餐廳裡的新人氣王；各式不同口味的漢堡，在校園闖出名號，有同學幾乎天天來消費，用行動支持學生經營的實習餐廳。

擔任行政主廚的黃楗源表示，希望畢業後回到家鄉馬來西亞開餐廳，所以很感謝學校的「營運實務」課程，讓學生從大三開始，能夠從校園的實體戰場出發，真正體驗開餐廳的過程，收穫是非常直接的。

擔任總經理的王柏睿說，在經營餐廳過程中學習到管理團隊的重要，而實戰經驗的累積更是未來職場成功的關鍵因素。外場經理鄭世楷也說，外場工作需要懂得隨機應變，在與顧客互動過程中，都是課本學不到的經驗，真的是很棒的課程。

指導老師餐旅系主任劉姚伶表示，餐旅系學生不只發揮精湛的烹飪功夫，同時事前做足功課，對學生表現相當肯定，義大「營運實務」課程，提供實習餐廳讓年輕學子做老闆，建立美食舞台，讓學生對廚藝能夠盡情揮灑。