挪威最大銀行DNB銀行周四表示，由於利率上升，第三季獲利大幅上揚，並符合預期。

第三季淨利為76億挪威克朗(約7.17億美元)，高於去年同期的69億挪威克朗(約6.50億美元)，並且符合於12位分析師預測的77億挪威克朗。

周三瑞典的商業銀行(Handelsbanken)也表示，由於利息收入暴增，獲利達破紀錄水準。

挪威DNB銀行在聲明中說，該業績結果顯示，挪威經濟活動在第三季仍然處在高水準中。

「同時之間，有跡象顯示，挪威央行的貨幣政策正在協助經濟降溫」。

挪威央行是在2021年9月開始升息，目前利率水準為2.25%，預計未來幾個月會再次加息。

根據挪威央行的預測，今年經濟成長率為2.8%，明年將萎縮0.3%；此外今年核心通膨率為3.7%，明年會來到4.8%。

DNB股價在過去一年下跌了11.7%，落後於挪威股市在同期的下跌6.1%。