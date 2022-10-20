迎接疫情常態化，我國國境已於10月13日正式解封，飯店旅宿業憂喜參半，一方面歡迎解封商機報到，但卻爆出缺工潮。根據1111人力銀行20日公布的最新調查，目前國內民生服務業有近20萬筆工作職缺，占整體工作數的三成，其中觀光旅遊相關行業的人力缺口就高達8萬多筆，職缺包括房務員、櫃台接待人員、餐飲服務員和儲備幹部等，顯示缺工問題相當嚴重。

中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧表示，自從去年5月台灣發布疫情三級警戒，許多飯店頓時變成空城，為節省開支，不少飯店紛紛實施無薪假、減薪、甚至裁員，導致同仁沒有安全感，主動離職的不在少數，年輕人紛紛轉而去跑外送維持收入。

之後雖然疫情趨緩，但許多飯店同仁遲遲不願回到工作崗位，擔心疫情一來又會失業，目前飯店營運人力僅疫情高峰時期的一半。尤其今年7月國旅潮大爆發，房務員平均一天要打掃13-16間房，人力明顯不足，甚至有後勤單位人員必須支援前線房務整理。吃重的工作量，以及和時間賽跑的壓力，形成惡性循環，導致後勤單位大批人員再度流失。

卓倩慧表示，這場搶人大戰，讓飯店業者傷透腦筋，急徵房務員，除了薪資開到3.5萬元，還提供額外的掃房獎金，若一天掃15間房，每天可多領500元，換算一個月可多進帳1萬多元的獎金。但人還是補不齊。

1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，剛畢業的社會新鮮人進入觀光飯店集團，起薪約3萬元，試用滿3個月後可再上調，若業界資歷3年以上者，薪水增加幅度視工作能力而定，躋身管理階層者亦不在少數。

整體而言，飯店員工普遍享有三節禮金、國內外旅遊、住宿補助、績效獎金及語言津貼等，整體待遇其實不差。