不少人都會祈求神明保佑，一名女網友表示，就讀幼兒園的女兒最近常生病，先生為此拿了兩張神明用的壓轎金紙給女兒，告訴她乖乖吃藥就可以買糖果，豈料女兒堅持要帶到學校，讓老師忍不住傳訊息關心，令她笑說，「老師一定嚇死了」，貼文引發網友討論，「老師一定是去收驚了」，但也有人說壓轎金紙是給神明用的，銀色則是給好兄弟，網友紛紛向老師喊話，「老師啊！金銀要分啊！」

原PO近日於臉書社團《爆怨公社》指出，18號晚間接到女兒的幼兒園老師傳訊，老師表示白天在她女兒的書包看到兩張壓轎金紙，當下詢問「這個是妳自己帶來的嗎？爸媽知道嗎？」女兒說是爸爸給她買糖果用的，老師對她女兒說的話有疑慮，因此傳訊求證。

原PO向老師表示，女兒最近常常生病，先生才會拿兩張壓轎金紙，先生還跟女兒說，若有乖乖吃藥，就可以買糖果當作獎勵，女兒聽完堅持要把壓轎金放在書包、帶去學校，沒想到引發老師關切，原PO笑說，「老師看到一定是嚇死了，老師現在不是農曆七月，不怕喔」。

貼文引發逾3千名網友留言，「老師下課應該先去收驚了」、「小孩就是這樣，資訊東湊西湊，然後就變得很可怕」、「老師心中吶喊，孩子的爸是人？是鬼？」、「我快笑死，老師是不是不知道壓轎金是拜神明用的啦」、「金色是神明用的，沒關係啦」、「老師下課應該先去收驚了」、「沒事啦！不要銀色的都不用太擔心」、「金銀要分啊！老師」、「換老師要壓轎金跟收驚了」。