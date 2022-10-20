「板凳樂團 初登場線上演唱會」明晚播送。（板凳樂團提供）

「板凳樂團 初登場線上演唱會」明晚播送。（板凳樂團提供）

「板凳樂團 初登場線上演唱會」明晚播送。（板凳樂團提供）

獲得金曲獎肯定的前B.A.D成員白吉勝（Ben）和金鐘獎最佳男配角黃鐙輝，攜手各大獨立樂團好手組成「板凳樂團 The Bench Band」，2人坦言一開始只是玩票性質，想試試看這樣的組合能否有機會多接一些尾牙等商演，2019年組團後歷經多次更換團員，近年更被突如其來的疫情攻得措手不及，許多演出機會陸續被迫取消，但2位主唱沒有因此氣餒，不僅和團員們一起創作3首新單曲，更找來好友兼前輩的董事長樂團主唱「吉董」擔任製作人，首波主打〈殞落也帶不走我的勇敢〉為公視即將上檔的迷你電影《拳職人員》量身打造。

錄製單曲期間，黃鐙輝偶爾因拍戲或有活動無法練團，團員們依舊認真做好該做的事，只是苦了阿Ben常常練團時唉唉叫「你們知道我一個人要唱兩個人的份很累嗎」，逗得團員們哈哈大笑。黃鐙輝經常都是下了戲或結束行程後趕赴練團或是錄製單曲，一進練團室或錄音室就完全忘了疲憊，對音樂的熱愛表露無遺。

團員們近日為「板凳樂團 初登場線上演唱會」卯足全力練團，阿Ben與黃鐙輝特別感謝家人與團員們全力支持，異口同聲表示：「板凳樂團不是我們2個人的，是我們的團員和2家人一起支持我們，才讓我們有機會再度圓了歌手夢。」板凳樂團 初登場線上演唱會首場播送時間為10月21日，售票資訊請至KKTIX官網查詢。