民眾黨桃園市長參選人賴香伶前天踢爆草漯重劃區自來水無法接管問題後，今再次指出，住戶用水的穩定性與交屋前完成接管才是最重要的，呼籲水公司不要受到壓力就輕輕放過，政風也該展開調查，讓資訊透明公開才是最好狀況。

賴香伶前日到觀音區草漯重劃區開記者會，針對重劃區去年舉辦完工典禮，今年驗收完工3個多月，重劃區內所有建築工地還無法接自來水管，質疑桃園市府在這重劃區工程怎麼驗收通過。

賴香伶說，市長鄭文燦昨在市政會議上提到，這案水公司第二區管理處很清楚是怎麼回事，要相關局處盡速處理，今上午廠商第四次送件，二區處與廠商會議後，初步決議將輔導廠商完成與水公司的圖資對接，預計還要一個月的時間。

賴香伶表示，這麼大的工區147公頃，從7月29日的資料來看是驗收完成，到現在3個多月的時間還沒辦法完成自來水接管的交接，顯然不管是圖資不符，還是驗收過程裡有一些狀況，她還是呼籲政風單位要盡速去介入調查。

賴香伶表示，如果市府現在用圖資不符盡速要相關單位處理，到底要怎麼處理？是不是要追加預算？還是說就是在形式上在做完協調後真的可以完成接水？她認為建商和住戶的權益還是最重要的，希望市府不要草率進行，不管是追加工程預算，甚至圖資的問題，協調完畢之後如果接水還是有問題，這都不是解決事情的核心，盡速讓資訊透公開才是最好的狀況。

賴香伶指出，希望水公司應本於專業，「不該受到什麼壓力就輕輕放過，畢竟未來住戶在用水方面的穩定性」，還有在交屋前要完成用水的接管是最重要的，水公司要盡職責把問題釐清，盡速完成相關的改善措施，必要時政風的調查也可讓事情透明公開讓大家知道真相是什麼。