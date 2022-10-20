位於中國華東長江三角洲地區的安徽省，簡稱皖，安徽省是中華文明的重要發祥地。安徽省是長三角的重要組成部分，處於大陸地區經濟發展的戰略位置和主要幾大經濟板塊的銜接區域，其省內的經濟、文化和長江三角洲其他地區有著歷史和天然的聯繫。安徽文化發展源遠流長，由徽州文化、淮河文化、皖江文化、廬州文化四個文化圈組成。境內擁有豐富的自然景觀及歷史人文，是個非常值得遊歷的好地方，這次文化遊記的拍攝團隊走進安徽省的徽菜發源地，探訪中國十二大菜系的徽菜。

臭鱖魚是徽菜的經典特色菜餚，用鱖魚製成，也是徽菜的代表之一。（圖／朱明甫攝）

徽菜，起源於古徽州其名稱貫穿並伴隨了800多年的徽州歷史建制，其發端可以追溯至更早之前。徽菜的發展，可以歸功於徽商的崛起而興起，徽州商幫的發跡對飲食的講究進而刺激了家鄉飲食業的發展，不僅使得徽菜的層次提高，成為宴請應酬的必備，也促使徽菜館遍佈全國各地。

徽商走到哪，哪里就有徽菜的影子。在徽廚遍天下的時代，徽州菜肴達到鼎盛，經營者不僅繼承徽菜的烹飪傳統，把徽州人的食俗傳到異鄉他幫，還吸取各幫烹飪技術之所長，樣樣烹飪入味。

徽菜的形成與江南古徽州獨特的地理環境、人文環境、飲食習俗密切相關。綠樹叢蔭、溝壑縱橫、氣候宜人的徽州自然環境，為徽菜提供了取之不盡，用之不竭的徽菜原料。得天獨厚的條件成為徽菜發展的有力物質保障，同時徽州名目繁多的風俗禮儀、時節活動，也有力的促進了徽菜的形成和發展。在績溪，民間宴席中，縣城有六大盤、十碗細點四，嶺北有吃四盤、一品鍋，嶺南有九碗六、十碗八等。在漫長的歲月裏，經過歷代名廚的辛勤創造、兼收並蓄，特別是解放以後，省內名廚的交流切磋、繼承發展，徽菜已逐漸從徽州地區的山鄉風味脫穎而出，如今已集中了安徽各地的風味特邑、名饌佳餚，逐步形成了一個雅俗共賞、南北鹹宜、獨具一格、自成一體的著名萊系。其中，皖南風味菜肴鹹鮮味醇、原汁原味，皖江風味菜肴鹹鮮微甜、酥嫩清爽，皖北風味菜肴鹹鮮微辣、酥脆醇厚，合肥風味菜肴鹹鮮適中，醬香濃郁，淮南風味菜肴鹹鮮香辣、滑嫩味濃。自古以來，江淮各地就流傳著一張張口味豐富、曆久彌香的美食名片。

明媚秀美的徽州山水、粉牆黛瓦的徽派建築、崇儒重義的徽商傳奇……悠悠皖南，古徽州地區豐饒富集的物產資源、博大精深的文化積澱，為這歷史豐厚的徽菜風格的形成提供了素材與靈感。臭鱖魚、毛豆腐、刀板香等菜肴味道獨特，辨識度極高，成為徽菜最具地方風味的典型代表。

刀板香是徽菜的醃制食品，由豬肉製成，這道菜趁熱吃肥而不膩。刀板香意為肉在刀板上切吃是最美味的。（圖／朱明甫攝）

此次拍攝工作得到了徽菜博物館、徽順大酒店、懷養堂、薛家燒餅、玖隆國際酒店、王寶貴板鴨的大力支持。攝製團隊拍攝了徽菜經典十碗八、臭鱖魚、刀板香等和具代表性的徽菜傳統特色小吃，採訪徽菜製作大師，展示徽菜的烹飪技藝和文化淵源。為了更加瞭解徽菜的文化淵源及人文連結，拍攝團隊還到了老胡開文默廠、徽雕文化園、隆川景區、花戲樓、華祖庵等地拍攝宣城市、亳州市的城市面貌和人文風情。

探尋底蘊豐富的徽菜文化，僅用一周的時間拍攝，雖稍顯倉促，但在相關單位的用心協助下，卻不減拍攝團隊用心將富含深厚的徽文化底蘊的徽菜，透過鏡頭推薦給更多的臺灣民眾，希冀透過影片的傳達，將這些傳承已久的安徽飲食文化，原汁原味的呈現到大眾視野裡。