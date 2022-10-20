富旺(6219)斥資約2.24億元取得台中市西區麻園頭段與土庫段土地，整合先前取得的部分土地，全案共計投入6.4億元取得土地508.89坪，形成完整的建案基地，將用在台中市美術館特區的危老新案「忠明南路角地新案」。

富旺董事長林正雄表示，因應環保永續建築設計理念規畫，「忠明南路角地新案」目前暫定規畫樓高22層、地下5層，總戶數達128戶，全案定位於AI智慧輕豪宅。

據全國危老重建計畫，截至今年9月30日的統計資料，全國危老重建計畫核准數達2,549件，與2021年的核准數1,951件相比，年增比例高達31％。

富旺指出，以台中市危老重建案的分布區域來看，西區因坐擁百貨、主幹道、綠地以及機能，原本就屬交易熱絡、建設利多持續挹注的強勢發展區域，不過由於西區發展早，區域整體屋齡達30年左右，加上開發商要取得土地不易，須透過整合方式才能有新案推出，因此都更危老案在此區域是未來房市發展趨勢。