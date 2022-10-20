蔡英文總統（左）20日出席衛生福利部基隆醫院附設南港綜合長照機構開幕典禮，在衛生福利部長薛瑞元（右）及衛服部次長兼中央疫情流行指揮官王次長必勝（右後方）的陪同下，走進會場。（鄭任南攝）

國內首家跨部會合作長照機構「南港綜合長照機構」今天上午揭牌，總統蔡英文蒞臨開幕典禮，致詞時特別提到雙北市長候選人陳時中和林佳龍，兩人在衛福部長及交通部長任內積極促成此計畫，在推動長照政策上達成重要的里程碑 。

南港綜合長照機構位於台北市南港郵局3到5樓，衛福部和交通部2019年5月共同簽署合作意向書，利用南港郵局3到5樓閒置空間，由行政院前瞻基礎建設計畫特別預算1億1900萬支應，規劃設置綜合式長照機構，可提供71床住宿型長照、16位日間照顧服務，由部立基隆醫院負責規劃並提供照護服務。

蔡英文致詞表示，這在推動長照政策上是非常重要的里程碑，由衛福部找資源、交通部找地點，行政院也來幫忙；雙北人口多、長照需求大，但土地寸土寸金，要找到適合的地點並不容易，當時陳時中找林佳龍商量，因此促成這個計畫，簽訂意向書後後開始建置。

衛福部長薛瑞元、衛福部次長王必勝不約而同對台北市政府表達感謝，在變更使用執照、發給消防執照方面給予許多意見和協助，得以在期限內通過執照。王必勝也提到，南港綜合長照機構也和北市忠孝醫院簽署MOU，如有緊急狀況可就近就醫，非急性狀況則回到基隆醫院處理。

薛瑞元表示，這是目前國內第一家跨部會合作成立的長照機構，尤其台北市老年人口比例是全台第二高，已達20.52％，但房價高、地價高，很難找到適當的空間，甚至有些早期的老人福利機構紛紛遷離台北，整體供給量往下降，這是需要解決的問題。

薛瑞元透露，除了和交通部合作外，也和農委會、教育部等單位規劃進行中。他也向地方喊話，例如台北市有很多都更案，是否有機會將長照一起考慮進去，雖然營利性不高，但需求很大，希望中央地方加緊合作，一起解決長照需求問題。

蔡英文強調，明年度長照預算將達到649億元，創史上新高。王必勝也不忘宣傳，目前全國尚有56處長照機構籌備中，預計開設6477床，讓長輩可以在地得到照顧，也讓年輕人沒有後顧之憂，這也是「社會安全網」的一環。