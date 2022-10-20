昨日台北市萬華青山宮發生槍擊命案，治安問題引發社會討論，民進黨新北市長候選人林佳龍今（20）日批新北市的治安是全國末段班，已亮起紅燈，市民接二連三要搬離新北市，必須全面性解決，包括提高警民比、結合民力及投入科技辦案。

林佳龍表示，新北市的治安在最近的評比已經落到六都最差，而且是全國第17名，這些客觀的數字無法迴避，造成的原因當然很多，其中一項新北市的警民比是最低，他希望未來能提高警民比，再來是投入科技辦案，來預防和偵察犯罪，同時結合民力，包括各種協警力量，像把保全業納入還有民間相關可維護治安的能量，透過這樣的方式，讓新北不再犯罪率居高。

林佳龍說，日前還出現警察可能因為負擔過重或有一些情緒去打人，三重黃先生的例子就是想要搬離新北市，侯市長是警察市長，怎會麼治安已經到全國的末段班，市民接二連三要搬離新北市，從恩恩爸到黃先生，都是市民的心聲，我們不能視而不見，新北治安已亮起紅燈，我們一定要全面性加以解決。