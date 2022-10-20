新竹縣長楊文科（右四）受邀見證藥華醫藥公司動土典禮。（邱立雅攝）

藥華醫藥公司斥資51億於新竹生醫園區設置廠房，20日舉行動土典禮，預計在2025年完工、2026年貢獻400億產值。該廠區興建工程包括地下2層以及地上8層建築物，占地逾5萬平方公尺，未來負責長效型干擾素生物製程。受邀出席典禮的新竹縣長楊文科歡迎業者來竹北設廠，藥華藥執行長林國鐘也表示未來要創造另一座護國神山。

新竹縣不僅是科技產業重鎮，也是生物科技醫療產業重鎮，楊文科積極打造優質招商環境，世界級藥廠藥華醫藥公司進駐新竹生醫園區設廠，20日舉行新廠動土典禮，楊文科也受邀與藥華醫藥公司創辦人林國鐘、董事長詹青柳、總經理黃正谷等一同持鏟動土，攜手見證生技業里程碑。

受邀見證藥華醫藥公司動土典禮，楊文科表示非常榮幸，且他與林國鐘、詹青柳相識20年，過去他擔任中部科學園區管理局長時，藥華醫藥公司是他協助招商進駐中科園區的醫藥生技公司之一，看到藥華醫藥公司的成長，為罕見血液疾病做出重大貢獻，是台灣之光，希望更多優質廠商到新竹縣投資設廠，提供更多就業機會，帶動地方發展。

自從罕見血癌新藥Ropeg 2019年陸續獲歐盟、台灣、瑞士、以色列、韓國及美國核准用於真性紅血球增多症並上市銷售，詹青柳說，預計明年搶攻日本與對岸市場，每年陸續順利取得藥證，象徵產品銷售量逐年增加，同時為未來產品供應量未雨綢繆，在新竹縣落腳，希望新廠能持續傳承典範。

新廠斥資51億元，預計2025年完工，是藥華醫藥公司成立以來最大規模的建廠，預估2026年貢獻近400億元產值。林國鐘指出，竹北廠可說是新竹生醫園區內最大的建地面積，占地逾5萬平方公尺，興建工程包含地下2層及地上8層建物，經過4年設計完成，未來負責Ropeg生物製程，並藉地利之便深化與台大醫院合作，發展中長期的細胞療法。