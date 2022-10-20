大陸央視新聞用戶端20日報導，大陸階段性建成的世界首個電磁推進地面超高速試驗設施——「電磁橇」設施，近日在山東濟南成功運行，對於噸級以上物體最高推進速度可達每小時1030公里，創造了大品質超高速電磁推進技術的世界最高速度紀錄。

高速地面交通、航空飛行器等高速先進裝備的研發，必須解決複雜動態過程下的空氣動力學、高強度先進材料、高速測控等一系列科學技術問題。採用電磁推進技術建造的電磁橇設施，具有推力大、回應快、精確可控等突出優勢，可以為上述問題的解決提供重要的測試手段。

世界首個電磁橇設施位於山東濟南，是中國科學院與山東省、濟南市開展戰略合作的重大專案。電磁橇設施設計建造過程中，中科院電工研究所科研團隊突破了一系列關鍵核心技術，多項技術指標達到世界領先水準。

目前，電磁橇設施可向大陸國內相關企業和研究單位提供試驗與測試服務，對支撐大陸大品質高速先進裝備持續快速發展和高速科學技術研究具有重大意義。