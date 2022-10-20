一名50歲婦人，某天在廚房煮飯時，因地面濕滑不慎跌倒，當她用手撐住地面時，突然感到劇烈疼痛，當下「整個手腕都變形」，送醫後發現骨折，進一步檢測骨密度，才知原來早就患有骨質疏鬆症，所幸經醫療團隊進行骨折手術以及骨質疏鬆症治療後，骨密度已顯著上升，手腕的握力、旋轉角度皆已恢復正常。骨質疏鬆症可謂銀髮族「沉默殺手」，多無明顯症狀，但只要輕微跌倒，或突遇過猛外力，就可能造成嚴重骨折。

●三高一低都是慢性病 骨質疏鬆症潛藏失能、死亡高風險

東元醫院骨科醫師黃盈誠表示，民眾普遍重視三高的危險，卻忽略了一低，也就是「低骨密」，檢查自己有沒有骨質疏鬆症，然而，骨鬆若未積極治療，而產生嚴重骨折，將導致長期臥床、喪失生活自理能力，死亡風險更是大幅增加，根據國家發展委員會資料指出，台灣即將於2025年步入超高齡社會，甚至到2050年老年人口估計將達766萬人，「人口中潛藏的隱形患者不在少數，而骨質疏鬆是可以提早發現、治療的，如此亦能降低健康成本的支出、降低家庭與社會的負擔。」

骨頭中有負責製造骨質和代謝骨質的細胞，一旦人進入中年後，骨頭生成的速度會小於代謝速度，黃盈誠表示，隨著骨質流失，初期其實是毫無症狀的，一旦進展到流失嚴重，使得骨頭變得相當脆弱，有些患者會出現背部疼痛、身高變矮、駝背、體重下降或活動時感到僵硬等，骨折風險亦大增，且女性在停經後罹患骨質疏鬆的機率更高，骨折發生率也明顯高於男性，更特別需要注意骨骼保健。

●30歲起骨質流失 加強骨本、預防惡化 飲食運動不可缺

骨質疏鬆症可概分兩大類—原發性、續發性，黃盈誠表示，原發性骨質疏鬆症大多因營養不足，例如缺乏鈣質、維生素Ｄ等造骨原料不足，或停經後雌激素分泌較少，而「雌激素」的作用是刺激造骨細胞，並抑制破骨細胞活性，當雌激素不足時，破骨細胞會過度活化，使骨質流失，或人逐漸老化，骨骼組織也退化，造骨能力也會變弱。續發性骨質疏鬆症是指因特定用藥或特殊疾病所導致，包括副甲狀腺亢進、發炎性腸道疾病、卵巢先天缺失，或長期使用類固醇藥物。

然而，由於毫無症狀、難以察覺，一般人都是等到骨折之後，才發現自己有骨質疏鬆症，尤其在後疫情時代之下，長者待在家的時間變多、身體活動量變小，使得肌肉流失、無力，在體力不支的狀況下，更降低了戶外活動的意願，如此惡性循環，使骨質疏鬆更嚴重，黃盈誠建議，30歲以後骨質開始流失，年輕就要開始保骨本，而長者若要預防骨質疏鬆症惡化、加強骨密度，飲食、運動皆必須多加著墨：

一、飲食：

(一)補充鈣質，如牛奶、豆漿、堅果、芝麻等。

(二)補充維生素Ｄ，如動物的肝臟、蛋黃、魚類。

二、運動：中低強度的衝擊性承重運動，或高阻力低重複次數的阻力運動，建議長者可在家中進行居家緩和運動，幫助骨密度更好。

(一)原地踏步3分鐘。

(二)拉筋後，使用一張穩固的椅子，練習站立、坐下，循環10次，但節奏不要太快。

(三)站立並以雙手扶著椅背，接著踮起腳尖再放下，循環10下。

(四)單腳站立10下。

●定期接受骨密度檢測 精準測出骨質密度

除了兼顧飲食與運動，黃盈誠醫師強調，定期進行骨質檢測相當重要。一般而言，檢測骨質方式包括X光片、超音波骨密儀，然而這類檢查有所侷限，無法精準檢測骨質之密度，現今有種「雙能量X光吸光式測定儀」（簡稱DXA），是可用於確認骨質密度、診斷骨質疏鬆症的精密儀器，藉由產生兩種低能量X光，照射髖關節、脊椎等部位，並透過電腦運算骨密度（T值），T值若大於-1，代表骨量是正常的；T值介於-1～-2.5之間，代表骨量不足：T值若小於-2.5，就可診斷病患有骨質疏鬆症。

●現今藥物多元 患有骨鬆也能妥善治療

DXA檢測僅需時5分鐘，相當快速，目前健保給付65歲以上婦女、70歲以上男性，或50歲以上曾經有骨折病史的人，或患者有先天性的卵巢缺陷、副甲狀腺亢進、氣喘、慢性肺阻塞疾病、長期使用類固醇藥物，亦皆有健保給付。及早發現骨鬆，就能及早治療。若診斷為骨質疏鬆症，黃盈誠表示，現在的治療方式很完善，可透過藥物改善骨鬆，目前有口服、針劑藥物，且分為抗骨質再吸收劑或造骨促進劑，依患者身體狀況，給予適當的藥物進行治療。

黃盈誠叮嚀，若家中長者出現駝背、身高變矮、背部疼痛、體重快速下降、活動感到僵硬等狀況，代表骨質疏鬆情況已變嚴重，應盡速就醫檢查骨密度並及早治療，別等到症狀出現、情況嚴重時才就醫，呼籲民眾應定期進行骨密度檢測、充足運動、營養補充、遠離菸酒，在生活起居中必須要防止老人跌倒，才能有效預防骨鬆性骨折的發生。

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