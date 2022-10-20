國民黨嘉義縣長候選人王育敏（左）22日與黨籍民雄鄉長候選人林于玲（右）將舉辦聯合競選總部成立大會。（王育敏競選團隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義縣長候選人王育敏繼日前朴子聯合競選總部成立，前總統馬英九等黨內大咖站台拉抬聲勢後，29日水上鄉競總成立時，曾掀起一股韓流的韓國瑜也要來助講，王育敏競選團隊更透露，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜也會到嘉義縣與王育敏合體拜票，希望透過藍營最強「母雞市長」們，為王炒熱選情。

王育敏陣營指出，22日及29日將分別成立與黨籍民雄鄉長候選人林于玲、水上鄉長候選人陳德榮及議員王啓澧、詹琬蓁的聯合競選總部，其中22日的造勢大會將有在地歌手、魔術師、藝術表演團與民眾同樂，形塑不一樣的競總成立氛圍。

另29日水上鄉競總成立大會，王育敏陣營將請出「最強菜販」韓國瑜為王育敏助講，王育敏表示，韓國瑜總能點出百姓的真正心聲，尤其韓國瑜當時的金句「貨出去、人進來、發大財」，現在仍是人民心裡所期望的，希望透過韓流的魅力，將嘉義縣鄉親對現況敢怒不敢言的苦悶串連起來。

除了聯合競總成立的造勢活動之外，王育敏競選團隊透露，盧秀燕和出身嘉義縣朴子市的侯友宜也將在月底，分別到嘉義縣與王育敏合體拜票。