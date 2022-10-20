跟進其他企業領導人，線上零售巨頭亞馬遜創始人貝佐斯（Jeff Bezos）也對經濟情勢發出警告，稱未來的日子可能更艱難。

在一則周二晚間發表的推文中，這位亞馬遜前總裁兼執行長呼應高盛執行長所羅門（David Solomon）在當天早些時候接受媒體訪問時發表的言論。

貝佐斯在推特上表示：是的，這種經濟的機率告訴你「快做好準備」（batten down the hatches）。

所羅門在受訪時表示，企業領導人和投資者了解風險正在升高並做出相應準備的時候到了。

高盛最近才剛公布優於華爾街預期的季報。所羅門表示，經濟正在應付居高不下的通膨和聯準會一連串激進的升息，衰退可能正步步逼近，「我認為你必須要有更多波動即將接踵而至的預期，雖然這不代表我們一定會面臨非常困難的經濟形勢，但就結果分布而言，美國很有可能陷入衰退」。

聯準會官員也一再警告貨幣政策緊縮可能導致經濟衰退，儘管他們希望能夠避免。根據聯準會9月發布的預測，央行決策官員預估美國國內生產毛額（GDP）在2022年僅成長0.2%，雖然料將在2023年反彈，但也將只成長1.2%。

美國今年第一季和第二季GDP均為負成長，符合公認的「技術性衰退」定義。

近來摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）一再警告「情況非常、非常嚴重，美國可能在未來六個月內陷入衰退」。

但美國銀行執行長莫尼漢（Brian Moynihan）卻有不同看法，他認為信用卡數據和相關資訊顯示消費者支出仍然穩定，「在目前的環境下，消費力相當好，也很強勁」。他承認聯準會的大舉升息可能減緩經濟增長，但「消費者挺得住」。