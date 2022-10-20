年底選戰，不少議員候選人走「親子路線」，舉辦萬聖嘉年華等大型活動，搶攻家長選票。（張毓翎攝）

年底大選倒數1個月，台南市議員候選人把握最後衝刺，各陣營無不抓緊時間拜票、出動宣傳車滿街跑，或是將競選看板換新裝，隨著22日萬聖節到來，為了吸引民眾注意，不少候選人走「親子路線」，舉辦萬聖嘉年華等大型活動，巴結孩童以搶攻家長選票。

前陣子考量疫情等因素主打空戰的議員候選人，隨著年底選舉白熱化，開始從空戰轉為陸戰，一大早站在路口向市民揮手道早安或派宣傳車掃街、菜市場拜票等，已成為候選人每天的例行公事，如果遇到特殊節慶，不少人更是創意發揮，舉辦相關活動，即應景又有機會拉抬自己的聲勢。

台南市第三選區市議員應選3席，6人登記參選，包含現任議員尤榮智、陳秋宏和吳通龍等3人、老將郭秀珠、陳沛然2人和新人姜雨良，呈「6搶3」態勢。曾連任4屆的無黨籍郭秀珠，22日將在麻豆區中正路256號旁空地舉行萬聖童趣嘉年華，而活動場地斜對面，剛好是同選區對手陳沛然的競選總部，尬場意味濃厚。

郭秀珠說，自己投入選舉的主因，是孫子出生後，開始思考如何為孫女和曾文地區的孩童創造更好的生活環境，因此「一區一特色公園」是她主要政見，而自己過去在議員選舉，以辦理政見宣講活動居多，這次想要有所突破，故決定辦理專屬親子的嘉年華，讓家長可以帶著家中寶貝一起來。

另，民進黨籍台南市第一選區市議員王宣貿同樣也在22日舉辦萬聖嘉年華，希望以親子活動吸引選民注意，王宣貿表示，本周六下午在新營區東興路辦萬聖嘉年華，屆時將有劇團演出；此外，為培養小朋友做公益，也請每位入場的小朋友捐一張發票，活動結束後，會把發票全數捐給社福團體。