財政部統計處20日發布統計通報顯示，2020、2021年我電腦及其附屬單元外銷金額恢復百億美元水準，占比亦回升到3％左右。今年1～9月出口值累計達106 億美元，全年有機會突破140億美元，挑戰歷年次高（1999年129 億美元）紀錄。

統計處指出，在國內電腦系統整合大廠未遷往中國大陸前，我國電腦及其附屬單元出口規模曾2000年達162億美元，占總出口比重10.9％，併計電腦之零附件，兩者合占18.9％，遠超積體電路之12.6％，為當時我國對外貿易最重要之項目。

統計處表示，隨後因電腦組裝廠與相關電子元件廠西遷，電腦及其附屬單元出口金額快速下滑，2006～2017年均未及50億美元，出口占比在1.1％至1.7％間低盪。

統計處指出，2018年美中貿易戰伊始，台商陸續回流，加上2019年底新冠疫情爆發，推升電腦相關產品需求，2020、2021年我電腦及其附屬單元外銷金額恢復百億美元水準，占比亦回升到3％左右。今年1～9月出口值累計達106億美元，全年有機會突破140億美元，挑戰歷年次高（1999年129億美元）紀錄。

由出口地區觀察，統計處指出，美國自2016年起穩居我最大電腦及其附屬單元出口市場，當年出口占比約38％；近年因美中貿易爭端，台商為規避美國對中國大陸加徵之額外關稅陸續回台投資，並配合美方品牌大廠對資安要求，在台布建新產線擴增產能，主營對美商貿，加上疫情催化數位商機，以及人工智慧、物聯網等新興科技應用帶動，今年1～9月較2018年同期出口值劇增3.4倍，出口占比同步大幅提高至62.4％。

統計處指出，其他市場成長幅度相對較小，占比明顯縮減，對歐洲降至1989 年統計以來最低點13.1％，對陸港不及1成，對日本及東協均在4％以下。