美債殖利率曲線倒掛加劇，三大指數19日終止連二紅，台股20日盤中也一度破低，ETF市場兩檔「新兵」報到，群益台灣精選高息ETF（00919）、富邦ESG綠色電力ETF（00920）20日同以每單位15元發行價掛牌上市，終場分別小跌0.92％、1.27％，惟仍吸引逾萬張買盤進場「嚐鮮」。

台股ETF再添生力軍，群益台灣精選高息ETF、富邦ESG綠色電力ETF兩檔進軍資本市場，據證交所統計，集中市場掛牌上市ETF已來到142檔。

即便台股20日盤中大回檔，新掛牌ETF首日就遭遇挑戰，惟市場投資人對ETF熱度仍高，兩檔單日成交量均突破萬張。

其中，由群益投信募集發行的群益台灣精選高息ETF，為國內第十檔高息ETF，股價20日終場雖小跌0.92％，惟最終收在15.01元，接近盤中最高價，掛牌首日守穩15元的發行價。

群益台灣精選高息ETF掛牌首日成交量就衝上5.17萬張，在國內十檔高息ETF中排行第三，僅次於原先就坐擁高人氣的元大高股息、國泰永續高股息，成交金額亦達7.73億元，「新同學」人氣旺，不難看出股市回檔之際，投資人仍對「高息」趨之若鶩。

此外，富邦ESG綠色電力ETF同樣於20日掛牌上市，股價終場下跌1.27％、收在14.8元，微幅跌破15元發行價，單日成交量3.42萬張，成交金額5.08億元。

群益台灣精選高息ETF追蹤指數為「臺灣精選高息指數」，成分股是自台灣上市上櫃市值前300大股票，精選出30檔高息股，成分股定期於每年5及12月進行審核，採季配息，並設有收益平準金機制，防止配息遭稀釋。

富邦全球ESG綠色電力ETF追蹤「ICE FactSet全球綠能ESG指數」，成分股來自全球與太陽能、風能、氫能、水力、地熱、生質能及電池儲能科技相關個股，成分股每半年調整一次。