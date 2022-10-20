新北中信特攻籃球隊將於10月29日在「特務基地」新莊體育館舉行T1聯盟第2季開幕戰，球隊在熱身賽打出高強度的比賽內容與高張力的比賽氛圍，相信球迷朋友已迫不及待新球季到來，29日開幕戰將由「華語嘻哈教父」MC HotDog熱狗擔任賽前開場演唱嘉賓，而今年為新北中信特攻籃球隊量身打造年度歌曲的Goater莫宰羊，也將於開幕戰賽事中場應援演唱，兩位饒舌歌手將在29日於「特務基地」開幕戰為新北中信特攻贊聲，與球員們齊心點燃球隊新賽季「Dream On」口號，為球隊挑戰隊史首座總冠軍加油。

新北中信特攻籃球隊今年將擔綱T1聯盟新賽季開幕戰重要任務，團隊在跨聯盟邀請賽以及聯盟熱身賽都有好表現，開幕戰即將對戰衛冕軍高雄全家海神，球迷期待度更是爆表。對此，新北中信特攻籃球隊總經理劉志威表示：「今年每一位球員都要拿出全力以赴的精神打出精彩比賽內容，而今年我們也會用耳目一新的主場應援風格，要讓球迷們觀賽體驗大幅提升，請大家拭目以待。」

這次開幕戰賽前特別邀請「華語嘻哈教父」MC HotDog熱狗獻唱，演唱時間預計從下午1點20分開始，而且這次演唱表演並無回放，限定現場演出與直播，邀請球迷朋友進場一起嗨翻新莊體育館。而今年為新北中信特攻籃球隊量身打造年度歌曲的Goater莫宰羊，也會在賽事中場時間為新北中信特攻主場開幕戰「重量級應援」演唱，為賽前緊張的對峙氣氛，增添球員們拼戰鬥志，期待今年在「特務基地」新莊體育館主場賽事場場精彩，感受全新的觀賽體驗。

上賽季新北中信特攻在「特務基地」新莊體育館主場經營有目共睹，榮獲聯盟「年度最Fun主場」殊榮，新球季開始的特攻新莊主場將以歐風為基底，結合台灣的應援特色，從MC主持、DJ、應援團、PASSION SISTERS女孩以及吉祥物THUNDER 桑德，並推出「特攻得分好球應援」 等多首應援曲，將推出更多企劃與現場球迷的互動。新賽季將設立「特攻應援團」替特務們搖旗吶喊，讓球迷們在新莊主場可以無死角應援。此外，10/29、10/30開幕戰凡購買一、二樓之票券入場者，將可獲得「應援大長巾」，跟著女孩們與應援團動起來，千萬不要錯過！