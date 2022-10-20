國寶級「黃梅調歌后」靜婷今（20日）傳出逝世，享壽88歲，而她的獨生女Ivy也證實這個噩耗，目前正趕往醫院處理母親的後事，她也難過表示，本來還計畫疫情結束後，一起到日本旅遊，「現在無法實現了」。

據新加坡《新明日報》報導，靜婷獨女Ivy透露，媽媽是半夜2點多，在睡夢中自然老化過世，目前她正趕往醫院處理母親的後事。靜婷與Ivy多年前搬到台北定居，過著退休生活。靜婷唱紅黃梅調電影《江山美人》中插曲《戲鳳》、《扮皇帝》，就連「祝英台」的幕後代唱也是她，更造成轟動，是黃梅調電影高峰時期，炙手可熱的幕後代唱人，林黛、樂蒂、尤敏、李麗華都曾在她歌聲中演繹電影。

而她最著名的歌曲，即是1960年推出《我的心裡沒有他》，曾被鄧麗君、鳳飛飛、劉文正等人翻唱過，而她之後淡出歌壇，最後一次在台灣露面是2017年在「寶島回想曲 周藍萍經典作品演唱會」獻唱。