楊乃文本周六將在北流舉辦演唱會。（《Ciao潮旅》提供）

楊乃文近來正全心準備本周六在北流舉辦的「繆斯Muse演唱會」，日前接受雜誌專訪，提到新專輯也在籌備中，已經錄了6、7首，預計明年第1或2季發片。此外，她回想這2年在台北和雪梨分別遇到「封城」，有運動習慣的她不放棄鍛鍊身體的機會，「只要不影響工作，我周一到周五都會固定打網球或做重訓；隔離期間就在家裡走路，算一算竟然也走了10公里」，在澳洲時就每天雪梨大橋來回走。

每個國家帶給她不同程度的刺激，以及難忘的回憶，「我記得有次去歐洲，朋友安排的，5天走了3個國家：去阿姆斯特丹聽演唱會，去安特衛普看Martin Margiela展覽，並和一位10多年沒見面、住在北法的希臘朋友在布魯塞爾會合。」英國、法國、義大利，都有她難忘的旅遊回憶，不過，有些難忘卻不見得全然美好。「歐洲的教堂好漂亮，但看到第20個就乏了」。

還有一次在佛羅倫斯，她花了4小時看一座教堂，最後只剩下疲累。而在羅馬，她發現自己體質改變，對花粉過敏，「我小時候都在草地上打滾，沒想到去了羅馬，我們搭車進入一座花園，打算用走的出來，結果我的鼻子竟像水龍頭般流個不停，立刻落荒而逃」，但也是在羅馬，她出發前記下全羅馬最好吃的Pizza店，玩到哪、就到最近的Pizza店吃。還有2次跟同事去日本看演唱會的經驗都令她難忘：「一次是去看U2，那天剛好是我生日，演唱會結束，一出門就開始下雪；另一次是看Radiohead。」

她笑稱「我是被歌手耽誤的美食家」，手機相簿滿滿都是旅遊照和各類美食照，有精緻的星級餐廳料理，也有她洗手做羹湯（疫情期間，廚藝亦跟著精進）。她大讚澳洲美食，「雪梨任何一家咖啡廳或餐廳都很有水準」，也曾經在德國點了著名的德國豬腳，因為不知道分量多寡而來了一大盤，被鄰桌的德國人呵呵訕笑。