雲林縣林內鄉46歲洪姓男子，19日酒後失控持木棍毆打75歲母親，導致其母頭部受重創，送醫急救後宣告不治，警方接獲凶嫌兄長報案，當日將洪嫌逮捕到案，經雲林地檢署檢察官偵辦後，向雲林地方法院聲押獲准，20日檢察官相驗釐清死因。

雲林地檢署表示，洪嫌與母親、其兄同住，19日晚間洪嫌因心情不佳，喝了許多酒，其母見狀加以斥責，沒想到洪嫌竟拿木棍毆打母親，洪母身體嬌小無力反抗，僅能用雙手勉強阻擋，頭部受到重創，洪嫌兄長加以阻止也被打，事後洪嫌兄長將母親送醫急救，仍宣告不治。

雲林地檢署說，本案發生後，由內勤檢察官受理，隨即指示斗六分局員警，就洪嫌案發後身上殘留微物及現場跡證詳細採證，鑑識犯罪工具木棍的殘留指紋、DNA等生物跡證，全面蒐集與本案相關證據，綜合分析研判，認為洪嫌確為持棍行凶者。

全案經檢察官訊問洪嫌後，認其涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌重大，且有事實足認有串證之虞，向法院聲請羈押獲准。

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