大陸上觀新聞報導，中共二十大新聞中心20日舉行記者會，大陸外交部副部長馬朝旭在回答印尼記者關於大陸國家主席習近平是否出席下月G20峇里島峰會時說中共「十八大以來，總書記習近平親自推進氣勢恢宏的元首外交，為中國特色大國外交舉旗定向」云云，繞一大圈，最後賣關子稱，關於中方領導人與會的消息，將適時發布。

馬朝旭表示，習近平以大國大黨領袖的全球視野和使命擔當，站立人類發展進步的時代潮流，提出一系列富有中國特色、符合國際期待、順應歷史大勢的新理念、新主張、新倡議，為中國同各國發展夥伴關係描繪宏偉藍圖，為拓展外交布局提供戰略引領。

他指出，習近平「高瞻遠矚、運籌帷幄，率先垂範、親力親為」。十年來，42次出訪，足跡遍及5大洲69個國家和地區，在大陸國內接待了100多位國家元首和政府首腦，實現最重要地區國家和國際組織的全覆蓋，為中國構築起更加全面、更為堅實的全球夥伴關係網絡，贏得了全世界的尊重合作與友誼。

在北京冬奧會期間，習近平與各國領導人舉行了20多場雙邊活動，國際政要紛紛表示同習近平的交流互動是他們此行最大的成果和收穫。不久前，習近平開展中亞之行，48個小時之內密集出席31場活動，有力地引領中國與有關國家的關係邁上新台階。

馬朝旭指出，疫情發生之後，習近平積極開展「雲外交」，同外國領導人和國際組織的負責人通話達181次，以視訊方式出席重大外事活動78起，為國際抗疫合作彙聚了強大的合力。習近平還親自講述中國故事，廣交天下朋友，詮釋了「立己達人的博大情懷、開放包容的寬廣胸襟、重情尚義的崇高品格、自信從容的勇毅擔當」，為推進和引領新時代中國特色大國外交發揮了一錘定音的決定性作用。

馬朝旭表示，20國集團領導人第十七次峰會將於今年11月15日至16日在印尼峇里島舉行。20國集團是國際經濟合作的主要論壇，中國作為20國集團的重要成員，始終積極參與國際經濟合作和全球經濟治理，與各方共同推動世界經濟強勁可持續平衡增長。中方積極支持印尼作為G20主席國的工作，支持峇里島峰會確定的「共同復甦，強勁復甦」這樣一個主題，也期待峰會在加強抗擊疫情國際合作、促進世界經濟復甦、維護全球糧食能源安全等方面發揮積極的建設性的作用。關於中方領導人與會的消息，將適時發布。