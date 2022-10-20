九合一大選倒數36天，內政部20日指出，警政署為強化選舉治安維護，將持續加強「選舉維安」及「查賄制暴」2大重點工作，以確保選舉活動公平、平安，也呼籲民眾理性看待選舉結果，共同營造優質選舉環境，維護我國民主法治價值。

內政部說明，今年地方選舉候選人數及活動相當多，投開票所更高達1萬7648處，亦為歷次之最。為積極淨化選前治安，警政署針對候選人、競選處所、造勢活動及選票安全等，強化危安蒐報及維安相關勤務。

而自7月起，警政署統合全國地方政府警察局實施全國性擴大臨檢，鎖定轄區治安熱點、幫派組合圍事或投資依附的行業場所等，強化臨檢取締、路檢攔查等攻勢勤務，嚴防重大治安事件發生，守護選舉公平性。

此外，內政部表示，警政署亦持續要求各警察機關加強執行查賄制暴，截至今年10月18日止，全國各警察機關已移送賄選案件38件162人，移送各類選舉暴力案件41件58人，移送其他妨害選舉案件224件268人。

內政部強調，不法賄選、暴力及賭盤政府零容忍，不容許任何不法分子假借政黨、社團、宗教等名義，利用選舉機會破壞國家安全並危害社會治安。警政署將持續強力掃黑肅槍，並全力防制組織幫派以暴力介入或影響治安及選情，有信心、有決心確保選舉順利完成。