國聯冠軍系列戰第2戰，費城人推派阿隆諾拉（Aaron Nola）擔任先發投手，也代表將與身為教士主戰捕手、哥哥奧斯汀諾拉（Austin Nola）來場正面對決，這也是大聯盟史上頭1次上演「兄弟鬩牆」的局面。奧斯汀諾拉今日面對弟弟2個打數中敲出1支帶有1分打點安打，最終也幫助教士以8比5扳平系列賽，可說是面子裡子都贏了下來。

奧斯汀諾拉及阿隆諾拉是大聯盟季後賽史上第6對交手的兄弟檔，也是自1997年印地安人(守護者隊前身)的桑迪阿洛馬(Sandy Alomar)及金鶯的羅伯托阿洛馬(Roberto Alomar)後首對，不過諾拉兄弟是史上第1對以投打身分交戰的兄弟檔。

有別於場上2隊激烈競爭，賽前接受訪問談到將會互相交戰時，2兄弟回應則相對平淡許多，奧斯汀諾拉說道，「我非常了解他，我們談過很多關於投球的話題，我有很多知識是從他身上學到的。」阿隆諾拉對於兄弟對決則是滿心期待，「我們會享受這一刻，並沉浸在這氛圍當中，因為不知道什麼時候才會再次發生(指兄弟對決)。」

2個兒子都是心頭肉，這讓坐在場邊的諾拉爸爸(AJ Nola)對於該支持誰顯得非常為難，諾拉爸決定先套上今天先發登板的弟弟阿隆球衣，並頭戴教士帽子以保持中立態度，不過當阿隆諾拉遭到哥哥敲出帶有1分打點的安打後，諾拉爸爸先是愣了一陣子，甚至無視前頭想與他擊掌的教士球迷，可見諾拉爸爸心裡還是比較支持小兒子阿隆諾拉的，「這是我人生當中看過最好也是最糟糕的1局。」諾拉爸爸接受訪問時說道。

Austin Nola just ripped an RBI single off of his brother, Aaron Nola.



Their dad has no idea what he's supposed to do 😭pic.twitter.com/ho0q5Hy9IS — BetOnline.ag (@betonline_ag) October 19, 2022

而諾拉媽媽Stacie也表示，「對於他們兄弟倆來說，當他們一早起床並準備開始比賽時，他們就不會是兄弟了，我想他們的心態也會是這樣，一個是教士球員，另一個則是費城人。」